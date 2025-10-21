Narkokapan Mersin: Yerlikaya açıkladı — 3 örgüt çökertildi, 370 gözaltı

Narkokapan Mersin operasyonunda kritik darbe: 3 örgüt çökertildi, 370 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde yürütülen "Narkokapan Mersin" operasyonunun sonuçlarını İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki basın açıklamasında paylaştı. Yerlikaya, operasyonun zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı ve koordineli bir hamle olduğunu vurguladı.

Operasyonun ayrıntıları

Yerlikaya, operasyonun hazırlık çalışmalarının 4 ay sürdüğünü, bu süreçte veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Operasyonun şafak vaktinde başlatıldığını ifade ederek, "düğmesine basıldığını" söyledi.

Operasyon eş zamanlı olarak 403 farklı adrese düzenlenen baskınları kapsadı. Sahada 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopter görev aldı. Yerlikaya, "Bu operasyonda hedefimizde, organize suç örgütleri ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları vardı" dedi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 3 organize suç örgütü çökertildi ve 370 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yerlikaya, operasyonun halen sürdüğünü belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede strateji

Yerlikaya, Mersin'in ülkenin stratejik kapılarından biri olduğuna işaret ederek, "Uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir" ifadesini kullandı. Finansman kaynakları, yöntemleri ve hedeflerin çoğu zaman ortak olduğunu söyleyen Yerlikaya, üretici, taşıyıcı, depocu, torbacı ve baron dahil zincirin her halkasıyla kararlılıkla mücadele ettiklerini aktardı.

Dijital istihbarat ve yeni güvenlik konseptleri

Yerlikaya, operasyonlarda yalnızca sahada değil, siber ortamda da 7/24 çalışıldığını belirtti. "Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz" diyen Bakan; siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla suç ağlarının hamlelerini önceden okuduklarını vurguladı.

Yerlikaya, dijital mecralarda, "dark web"te, şifreli mesajlaşma platformlarında ve kripto para transferlerinde iz sürdüklerini, suç odaklarının yöntem değişikliğine karşın güvenlik birimlerinin kabiliyetlerini sürekli güncellediklerini söyledi.

Genel bilanço ve kararlılık

Bu Kabine döneminde yürütülen operasyonlarda 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını, 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, bu süreçte 331 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini paylaştı.

Yerlikaya, "Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve operasyonda emeği geçen kurumlara ve personele teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 3), Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.