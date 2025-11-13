Narkotik Köpeği Tony Samsun’da 318 g Fubinaca ve 50,2 g Metamfetamin Buldu

Samsun'da durdurulan araçta narkotik köpeği Tony'nin tepki vermesiyle yapılan aramada 318 g fubinaca ve 50,2 g metamfetamin ele geçirildi; şüpheli C.K.T. (31) gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:12
Operasyon ve Ele Geçirilen Maddeler

Samsun’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta gerçekleştirilen kontrolde, narkotik dedektör köpeği Tonynin bagaj kısmına verdiği tepki üzerine detaylı arama yapıldı.

Arama sonucunda 318 gram fubinaca ile 50,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında gerçekleşti.

Şüpheli Hakkında İşlem

Araç sahibi C.K.T. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

