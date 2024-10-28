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NATO'dan Kuzey Kore Askerlerinin Kursk'a Gönderilmesine Tepki

NATO Genel Sekreteri Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Kursk'a konuşlandırılmasını Putin'in çaresizliğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:57
NATO'dan Kuzey Kore Askerlerinin Kursk'a Gönderilmesine Tepki

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini Kursk bölgesine yerleştirmesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artan çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Brüksel'deki Basın Toplantısı

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında, Güney Kore'den gelen üst düzey bir heyetle yapacağı toplantı öncesinde basına açıklamalar yaptı. Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya müdahale etmesiyle ilgili yorum yapan Rutte, "Putin, Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımları aşmak için askeri teknoloji ve başka destekler sağlıyor," dedi.

Askerlerin Kursk'a Yerleştirilmesi

Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Kursk'a konuşlandırılmasının, Putin'in artan çaresizliğini vurguladığını belirtti. Genel Sekreter, Putin'in Ukrayna'ya olan saldırılarını dış destek olmadan sürdüremediğini kaydetti ve bunun Avrupa ile Asya Pasifik bölgesinin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Ukrayna'ya Destek Kararlılığı

Rutte, "NATO müttefikleri özgür ve demokratik bir Ukrayna’yı desteklemeye devam edecek, çünkü Ukrayna’nın güvenliği bizim güvenliğimizdir," diye ekledi. Bugünkü toplantıda, hem Ukrayna hem de Asya Pasifik temsilcileriyle birlikte Kiev'e askeri desteği artırma ihtiyacını tartışacaklarını, ayrıca Kuzey Kore'nin müdahalesi ile ilgili potansiyel adımları masaya yatıracaklarını da sözlerine ekledi.

Geçmişteki Gelişmeler

Putin, Haziran ayında Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve burada iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri 27-28 Ekim tarihlerinde muharebe alanlarına göndereceğini öğrenmişti. Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada ise Rusya'nın, Ukrayna ile savaşmak üzere 3 binden fazla asker getirdiği ve bu askerlerin bir kısmının Kursk bölgesine yerleştirildiği belirtilmişti.

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