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NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna Desteği Açıklamaları

NATO Genel Sekreteri, Trump'ın başkanlığı durumunda Ukrayna'ya desteklerin azalacağına dair endişeleri reddetti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:55
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna Desteği Açıklamaları

NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna Desteği Açıklamaları

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'de eski başkan Donald Trump'ın seçilmesi halinde Ukrayna'ya sağlanan desteğin azalacağına dair kaygıların yersiz olduğunu belirtti.

Toplantı Sonrası Açıklamalar

Rutte, Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından medyaya yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemenin tüm NATO ülkelerinin güvenliği açısından hayati olduğunu vurguladı. Rutte, “Eğer Vladimir Putin, Ukrayna'da istediğini yaparsa bu durum tüm NATO için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacaktır,” dedi.

İngiltere'nin Destekleri

Rutte, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımlar ve eğitimler gibi birçok alanda destek sunduğunu ve bu ülkenin savunma harcamalarının milli gelirin yüzde 2'sinin üzerinde olduğunu belirtti.

Müttefiklerin Karar Yetkisi

Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin verilip verilmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlayan Rutte, “Bu tamamen müttefiklerin kararıdır. Ukrayna, Rusya'daki hedefleri için tehdit algılıyorsa yasal olarak karşılık verebilir,” şeklinde konuştu.

Trump ile Geçmiş Deneyimler

Rutte, Trump'ın Ukrayna'daki savaşın yalnızca Ukrayna'nın meselesi olmadığını, aynı zamanda ABD'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu anladığını ifade ederek, "Trump'la 4 yıl birlikte çalıştım, bu konuda hemfikiriz," dedi.

Geleceğe Dair İfadeler

Rutte, seçim sonuçları ne olursa olsun Ukrayna'ya desteklerin devam edeceğini belirterek, "Kimin kazanacağını kestiremeyiz, ama ben gerekli her türlü iş birliğini sürdürmek için hazır olacağım,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump'ın başkanlık koltuğuna dönmesi durumunda bile Ukrayna'ya verilen desteğin azalacağı konusunda endişelerinin bulunmadığını vurguladı.

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