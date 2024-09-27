NATO'nun 75. Yıldönümü için Fotoğraf Yarışması

NATO'nun 75. Yıl Dönümü Fotoğraf Yarışması

75. kuruluş yıldönümü kapsamında, NATO çok özel bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Katılımcılar, eserlerinin sergileneceği yer olarak İstanbul Deniz Müzesi ve Avrupa'nın farklı bölgelerini görecekler.

Yarışmanın Detayları

Atlantik Gençlik Konseyi (YATA) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu etkinlik NATO, Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ve YATA'nın ortaklaşa düzenlediği bir yarışmadır.

Kategoriler ve Sergileme

Yarışmaya katılacak sanatçılar, "İttifak'ın Ardındaki Hikayeler" ve "İttifak'ın Geleceği" başlıklı iki farklı kategoride eserlerini sunma şansına sahip olacaklar. Seçilen fotoğraflar, İstanbul ve Almanya gibi Avrupa'nın çeşitli yerlerinde sergilenecek.

Ödül Töreni

Yarışmanın kazananları, özel bir törende ödüllerini alacaklar. Katılımcıların eserlerini gönderebilecekleri son tarih ise 25 Ekim olarak belirlenmiştir. Başvurular, http://www.nato75photocontest.com adresi üzerinden kabul edilecektir.