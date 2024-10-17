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NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO, Brüksel'de savunma bakanları toplantısında Ukrayna ve Asya-Pasifik işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:24
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO Savunma Bakanları Toplandı

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Brüksel'de İttifak'ın savunma ve caydırıcılığını artırmak, Ukrayna'ya destek sunmak ve Asya-Pasifik ile Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Toplantıya Katılım

Brüksel’deki NATO karargahında yapılan toplantı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye’yi ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.

Önemli Açıklamalar

Toplantının başlangıcında Rutte, Asya-Pasifik bölgesindeki ortakların -Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Güney Kore- ilk defa bir NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacaklarını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de toplantının bir bölümüne katılmak üzere Brüksel’e geleceğini bildirdi.

Ukrayna'ya Destek

Rutte, Zelenskiy’nin dünkü toplantılara katılımının, iki taraf arasında güçlendirici bir iletişim olduğunu ifade etti. ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı duyurusunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Orta Doğu’daki Gelişmelere Dikkat

Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Rutte, durumun NATO'nun gündeminde doğrudan yer almadığını vurgulayarak, "Orta Doğu'da olanlara dair büyük bir endişe var. İnsani acılar hepimizi rahatsız ediyor." bilgilerini paylaştı.

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