Netanyahu ABD'den Mısır'a Baskı İstedi: Sina'daki Askeri Varlık ve Gazze Sürgünü Tartışması

Netanyahu ABD'den Mısır'a Baskı İstedi

ABD basınına yansıyan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesine ilişkin tartışmalarda Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığı gerekçesiyle ABD'den Kahire'ye baskı yapılmasını talep etti.

Axios'ın Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı haberde, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etme niyeti ile Mısır arasındaki ilişkilerin, Sina'daki sözde askeri yığınak nedeniyle gerildiği belirtildi.

Haberde, iki İsrailli yetkilinin iddiasına göre, Mısır'ın Sina'daki uçak pistlerini askeri amaçlarla genişlettiği ve füze depolamak için olduğu düşünülen askeri yeraltı tesisleri kurduğu öne sürüldü. Bir yetkili, "Mısırlıların Sina'da yaptıkları çok ciddi ve çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililer, Kahire yönetimiyle yapılan doğrudan görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından Netanyahu'nun ABD'den baskı yapmasını talep ettiğini söyledi. Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı yetkili ise İsrail'in iddialarını yalanladı.

Camp David İddiası ve Marco Rubio Görüşmesi

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun hafta başında İsrail'i ziyaret eden "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio"ya, 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve sözde ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun Refah ve Sürgün Açıklamaları

Netanyahu, "Abu Ali Express" isimli sosyal medya kanalına verdiği röportajda Mısır'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine karşı güçlü muhalefetine değindi. Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Sert Tepkisi

Kahire yönetimi ise Netanyahu'nun suçlayıcı ifadelerine sert tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve "yerinden edilmelerin kapısı" haline gelmeyeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca bölgedeki kaos ortamına karşı durulması, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yapıldı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da Netanyahu'ya yönelik açıklamasında, Refah Sınır Kapısı'nın Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açılması gerektiğini söyledi. Raşvan, Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine işaret ederek, "Sen sözünde durmalısın, Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadelerini kullandı.