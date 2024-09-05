Netanyahu'dan ABD Açıklamalarına Tepki: Ateşkes Yakın Değil

Netanyahu'dan Çelişkili Açıklamalara Tepki

İsrail'in başkanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin Gazze'de var olan ateşkes anlaşmasının tamamlandığı yönündeki iddialarını yalanladı. Netanyahu, "Olası bir ateşkes anlaşması yakın değil," dedi.

Ateşkes Anlaşması Üzerine Görüşler

Netanyahu, Fox News kanalına verdiği röportajda ateşkes ile ilgili durumu değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'deki ateşkesin %90'ının tamamlandığına dair verdiği mesajı kesin bir dille yalanladı. "Hayır, bu doğru değil," diyen Netanyahu, ABD yönetiminin bu konuda yanıltıcı bilgiler verdiğini ifade etti. Hamas'ın asıl talebinin İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu öne sürdü.

Philadelphi Koridoru ve Güvenlik Önlemleri

Netanyahu, "Philadelphi Koridoru'nu kontrol edeceklerini, bunun iki amacının olduğunu belirtti. Bu amaçlar; 'Hamas'ın tekrar silahlanmasını engellemek' ve 'esirlerin Mısır'a kaçırılmasını önlemek.'" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu altı İsrailli esirin hayatını kaybetmesinin ardından Netanyahu, herhangi bir tavizin beklenmemesi gerektiğini belirtti ve ABD'ye, Hamas'a baskı yapması çağrısında bulundu. Ayrıca, Tel Aviv'deki kabine toplantısında yapılan oylamada herkesin koridoru bırakmama kararı aldığını vurguladı.

Ateşkes Üzerine Son Durum

Şu an için bir ateşkes anlaşmasının söz konusu olmadığını söyleyen Netanyahu, Hamas'ın bu durumun baş sorumlusunun olduğunu ifade etti. ABD'den bir yetkilinin yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinin devam ettiği ancak asıl anlaşmanın henüz gerçekleşmediği belirtildi.