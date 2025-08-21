DOLAR
Netanyahu'dan Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Talimatı

Netanyahu, Gazze operasyonları sürerken tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için müzakerelerin derhal başlatılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:10
Netanyahu'dan Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Talimatı

Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes ve esir takası talimatı

Aynı anda işgal planlarıyla yürütülecek görüşmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı videoda tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere başlanması talimatı verdiğini duyurdu.

Netanyahu, konuşmasında İsrail ordusunun bugün kendisine Gazze kentini işgal planlarını sunduğunu belirterek, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Başbakanın ifadesi şöyle: "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim."

Netanyahu ayrıca, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesinin Gazze kentinin işgali hazırlıklarını ve ateşkes ile esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktardı.

Ülke genelinde esir yakınları ve Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyenler birçok kentte protestolar düzenliyor.

Öte yandan Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

