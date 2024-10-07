Netanyahu'dan Olağanüstü Güvenlik Toplantısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Beklenmedik Güvenlik Toplantısı Düzenledi

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, günlük programında yer almayan bir güvenlik toplantısı yapma kararını aldı.

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Times Of Israel gazetesinde yer alan bilgilere göre, Netanyahu, kabinedeki bazı bakanlarıyla bir araya gelerek "güvenlik değerlendirmesi" gerçekleştirdi. Toplantının Ertelemesi

Bu toplantı nedeniyle, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile planlanan görüşmesinin son dakikada ertelendiği bildirildi.

Gündemdeki Hassas Konular

Netanyahu'nun gerçekleştirdiği bu güvenlik toplantısının, İsrail'in İran'a olası bir misillemesine hazırlık amacı taşıdığı ifade ediliyor.