Netanyahu Doha Saldırısı İçin Katar’a Özür Diledi

Görüşme ve Özür

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun ABD ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği hava saldırısı nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşme sırasında Netanyahu, saldırı dolayısıyla özür dilediğini ve gelecekte Katar topraklarını hedef almayacaklarına dair söz verdi.

Saldırıya ilişkin tepkiler

Katar Başbakanı Al Sani, saldırının tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak ülkesinin güvenliğine yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trumpın Katar’ın bölgesel ve uluslararası meselelere yönelik yapıcı rolüne dikkat çektiği ve Doha yönetiminin çabalarını takdir ettiği kaydedildi. Al Sani ise ABD’nin arabuluculuk girişimlerine teşekkür ederek uluslararası toplumun bölgedeki istikrarı tehdit eden ihlallere karşı daha kararlı bir tutum alması gerektiğini belirtti.

Ceasefire çalışmaları ve medyada yer alan bilgiler

Katar açıklamasında, Netanyahu’nun özrünün ardından Katar’ın, Trump’ın girişimi çerçevesinde Gazze’deki savaşı sonlandırmaya yönelik çalışmalara katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

İsrail medyasından Kanal 12’nin haberine göre, ABD’yi ziyaret eden Netanyahu, Katar Başbakanı Al Sani’yi telefonla arayarak İsrail ordusunun Doha’ya düzenlediği hava saldırısı için özür dilemiş; saldırıda bir Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesinden ve Katar egemenliğinin ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Saldırının bilançosu

İsrail ordusunun 9 Eylül’de Doha’da, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısında toplam 6 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayyenin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi hayatını kaybetti.

Netanyahu’nun önceki açıklamaları

Netanyahu daha önce 10 Eylül’de yaptığı açıklamada, Katar’a yönelik tehdidini yineleyerek, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.