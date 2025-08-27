Netanyahu: Filistin Devletinin Kurulmasını Engellemeye Devam Edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

Törendeki Mesajlar ve Destek

Netanyahu, konuşmasında "İsrail halkı, evlatlarımızın kahramanlığına güveniyor. Yahuda ve Samiriye (Batı Şeria) dahil tüm İsrail topraklarını biz koruyoruz." ifadelerini kullandı. Kanal 7 televizyonu, Başbakan'ın sözlerini törende aktardı.

Yerleşim ve Egemenlik Vurgusu

Netanyahu, Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşası ve bölgenin ilhakına ilişkin olarak, "25 yıl önce köklerimizi derinleştireceğimize söz vermiştim, bunu birlikte yaptık. Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğimizi söyledim, bunu da birlikte yapıyoruz." diye konuştu. Başbakan, İsrail'in Batı Şeria’da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın olduğuna dair açıklamalarda bulundu ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Gözaltı, Baskın ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor. Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 794 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.