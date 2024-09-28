Netanyahu: Nasrallah'ın Ölümü Esirlerin Kurtarılmasına Yardımcı Olacak

Netanyahu'dan Önemli Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri dönmesine yardımcı olacağını öne sürdü. Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası kameraların karşısına geçen Netanyahu, bu olayın yalnızca Hizbullah'ın değil, aynı zamanda İran ekseninin de büyük bir hayal kırıklığına uğramasına neden olduğunu belirtti.

İsrail'in Sıkı Politikasını Vurguladı

Netanyahu, "İsrail katı tutumunu koruyor. İran'a diyoruz ki, kim bizi vurursa onu hedef alırız," şeklinde ifadelerde bulundu. Başbakan, ülkesinin ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi.

Tarihî Bir Dönüm Noktası

Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu sürecin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşların ve esirlerin evlerine dönme süreçlerinin hızlanacağına inandığını aktardı.