Netanyahu'nun Kahire'ye Gittiği İddiaları Reddedildi

İsrailli Sözcü, Netanyahu'nun Kahire'ye Gittiği İddialarını Yalanladı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında devam eden esir takası görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti.

Uluslararası medya tarafından yayımlanan haberlere göre, Netanyahu'nun Kahire'ye esir takasının detaylarını görüşmek üzere gittiği iddia edilmişti. Ancak Dostri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu bilgilerin doğru olmadığını ifade etti.

Netanyahu'nun nerede bulunduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmayan Dostri, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Öte yandan, Netanyahu, yolsuzluk davasında ifade vermek üzere çıkacağı duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun bu talebini kabul ederek, olağanüstü koşullar nedeniyle duruşmayı iptal etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası mutabakatının yakın bir noktada olduğunu savundu.