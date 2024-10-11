Netanyahu ve Biden: İran'a Olası Saldırı Planı Üzerinde Anlaşmaya Yakın

İsrail ve ABD Arasında Kritik Görüşmeler

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İran'a yönelik olası bir saldırı planının detayları ele alınıyor.

Tel Aviv ile Washington Arasındaki Uyum

İsrail'den Walla haber ajansının bildirdiğine göre, 9 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinde, Netanyahu ve Biden, İran'a hangi yöntemlerle olası misillemelerin yapılacağı konusunu masaya yatırdı.

Görüşmelere katılan, adı kamuya açıklanmayan yetkililerin ifadelerine göre, iki lider arasındaki fikir ayrılıkları büyük ölçüde giderildi. Ancak, İsrail’in saldırı planlarının, Washington yönetiminin beklentilerinden biraz daha cesur olduğu ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Karar Süreci

Dün akşam İsrail Güvenlik Kabinesi, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a İran'a karşı olası bir saldırının zamanlamasını belirleme yetkisi vermeyi planlıyor.

Öte yandan, İran 1 Ekim tarihinde İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu, bu nedenle Tel Aviv yönetimi, karşılık vereceğini önceden bildirmişti.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'da stratejik bir değişimin habercisi olurken, bölgedeki güvenlik dinamiklerini de etkileyebilir.