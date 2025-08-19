Netanyahu'ya Arjantin'de Suç Duyurusu: 'Soykırım ve Savaş Suçları' İddiası

İnsan hakları örgütleri mahkemeye taşıdı

Arjantin’de bir dizi insan hakları örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye planlanan ziyareti öncesinde mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

Davayı açan kuruluşlar arasında Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi yer alıyor. Suç duyurusunda, Netanyahu’nun 'soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' işlediği iddia edildi.

Başvuruda, Netanyahu'nun 7-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret işaret edilirken, Devlet Başkanı Javier Milei'nin de 'söz konusu suç politikasının ortağı olacağı' iddiasına dikkat çekildi.

Suç duyurusunda ayrıca, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik politikalarının yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Başvuruda yer alan ifadeler şöyle:

'Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, ilaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor.'

Suç duyurusuna, başta Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel olmak üzere birçok insan hakları örgütü temsilcisi destek veriyor.

Arjantin'de daha önce de benzer adımlar atılmıştı. 12 Ağustos tarihinde Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun Filistin’e karşı 'savaş suçları' ve 'soykırım' işlediği iddiasıyla başkent Buenos Aires’teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.