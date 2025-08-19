DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Netanyahu'ya Arjantin'de Suç Duyurusu: 'Soykırım ve Savaş Suçları' İddiası

Arjantin’de insan hakları örgütleri, Netanyahu’nun 7-10 Eylül ziyaretinden önce 'soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 08:10
Netanyahu'ya Arjantin'de Suç Duyurusu: 'Soykırım ve Savaş Suçları' İddiası

Netanyahu'ya Arjantin'de Suç Duyurusu: 'Soykırım ve Savaş Suçları' İddiası

İnsan hakları örgütleri mahkemeye taşıdı

Arjantin’de bir dizi insan hakları örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye planlanan ziyareti öncesinde mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

Davayı açan kuruluşlar arasında Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi yer alıyor. Suç duyurusunda, Netanyahu’nun 'soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' işlediği iddia edildi.

Başvuruda, Netanyahu'nun 7-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret işaret edilirken, Devlet Başkanı Javier Milei'nin de 'söz konusu suç politikasının ortağı olacağı' iddiasına dikkat çekildi.

Suç duyurusunda ayrıca, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik politikalarının yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Başvuruda yer alan ifadeler şöyle:

'Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, ilaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor.'

Suç duyurusuna, başta Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel olmak üzere birçok insan hakları örgütü temsilcisi destek veriyor.

Arjantin'de daha önce de benzer adımlar atılmıştı. 12 Ağustos tarihinde Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun Filistin’e karşı 'savaş suçları' ve 'soykırım' işlediği iddiasıyla başkent Buenos Aires’teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
4
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti: Türk Dizileri Turizme Güç Katıyor
7
Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme