Nevşehir Avanos'ta Kaçak Otel ve Restoran Yıkıldı

Nevşehir Avanos Çavuşin'de 1. Derece Doğal Sit Alanı'na izinsiz yapılan 920 metrekarelik otel ve restoran yıkıldı; Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay süreci anlattı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:19
Nevşehir Avanos'ta kaçak yapılar kaldırıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde izinsiz inşa edildiği belirlenen otel ve restoranın yıkıldığı bildirildi. Söz konusu yapıların toplam alanının 920 metrekare olduğu kaydedildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan açıklama

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, yazılı açıklamasında Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen denetimler sonucunda yıkım kararı alındığını ve gerekli uyarılardan sonra yıkım işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Aslanbay, bölgedeki koruma politikalarını ve kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Kapadokya, sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya'da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak."

Koruma ve işbirliği vurgusu

Aslanbay, kentte ilgili kurumlarla işbirliği içinde koruma ve geliştirme dengesini gözeterek çalışmalara devam edileceğini ifade etti. Yasalara aykırı ve bölgenin özgün dokusuna zarar veren yapılara göz yumulmayacağı yeniden vurgulandı.

