Nevşehir'de 76 Şüpheli Nitelikli Dolandırıcılıktan Adliyeye Sevk Edildi

Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Nevşehir merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucu 19 ilde eş zamanlı olarak 76 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, dolandırıcılık iddialarıyla adliyeye sevk edilmek üzere hazırlandı.

İşlemler Tamamlandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyon neticesinde, 1500'den fazla vatandaşı dolandırdığı belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki şahıslar, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye yönlendirildi.

Operasyonun Detayları

Öğrenilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki bir vatandaşın şikayeti üzerine araştırmalara başlamıştı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların yurt dışından kayıtlı telefon numaraları ile mesaj gönderarak, Google Haritalar üzerinden işletmelere yorum yapmalarını sağladıkları ve bu hizmet karşılığında küçük ödemeler yaptıkları öğrenildi. Daha büyük ödemelerin yapılabilmesi için ise "VIP gruba" geçiş ücreti talep edildiği tespit edildi.

Polisin 16 ay süren takibi neticesinde, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların izinin kaybolması için farklı hesaplara, sonrasında ise kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Elde edilen paraların toplam hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğu kaydedildi.

Gözaltına Alınanlar ve Adliyeye Sevk

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, operasyon, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da toplam 95 adrese gerçekleştirildi. Bu eş zamanlı operasyonda 76 dolandırıcılık şüphelisi yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheli adliyeye sevk edildi.