Nevşehir'deki Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 54 Kişi Tutuklandı

Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Nevşehir merkezli olarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonu, 19 ilde eş zamanlı bir şekilde yapıldı. Operasyon sonucunda, 76 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 54'ü tutuklandı.

Adli Süreç Başladı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gün içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonda 1500'den fazla kişiyi dolandırma suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerini tamamladı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonucu 54 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şebekenin Çalışma Yöntemi

Polis, bir müştekinin şikayeti üzerine başlattığı çalışmalar neticesinde, dolandırıcıların yurt dışına kayıtlı numaralar üzerinden mesaj göndererek, Google Haritalar uygulaması üzerinden belirttikleri şirketlere yorum yapmaları için kullanıcıları kandırdıklarını keşfetti. Şebekenin, ödemeler yaparak güven sağladığı ve daha yüksek ödemeler almak için 'VIP gruba' geçiş parası talep ettiği tespit edildi.

Para İzleri kayboldu

Yaklaşık 16 ay süren takibin ardından elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, müştekilerden aldıkları paraların izlerini kaybettirmek amacıyla farklı hesaplara, ardından da kripto para hesaplarına aktardığı belirlendi. Bu sürecin sonunda, paranın soğuk cüzdanlarda toplandığı ve nakde dönüştürüldüğü tespit edildi. Toplam dolandırıcılık hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğu belirtildi.

Eş Zamanlı Operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van illerindeki 95 adrese baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda toplam 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.