New York Jets Baş Antrenörü Robert Saleh'in Görevden Alınması Tartışmaları

Robert Saleh'in Görevden Alınması ve Tartışmalar

Amerikan Futbol Ligi'nde mücadele eden New York Jets ekibinin baş antrenörü Robert Saleh, 6 Ekim'de oynanan Minnesota Vikings maçından sonra görevden alındı. Saleh, bu maçta Lübnan bayrağı rozeti takmasıyla dikkat çekmişti.

Güvenlik Eşliğinde Çıkarıldığı İddiaları

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Saleh'in takım karargahından güvenlik eşliğinde çıkarıldığını duyurdu. Konsey, bu durumun 'alışılmadık düşmanca bir tavır' olarak değerlendirilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tartışmalı İlişkiler ve Görevden Alma Sebepleri

Saleh'in Lübnan bayrağını takmasının yanı sıra, takımın sahibi Woody Johnson'ın geçmişte bazı ırkçı ifadelere maruz kalmış yetkililerle ilişkisi, endişeleri artırdı. Konsey, Jets yönetimini Saleh'e yönelik tutumuna dair detaylı bir açıklama yapmaya çağırdı.

Medya ve Sosyal Medya Tepkisi

Baş antrenörün görevden alınması, bazı ABD medya kuruluşlarında takımın performansıyla da ilişkilendirildi. Saleh'in, sezonun başında yaşanan 3 mağlubiyet ve 2 galibiyetle birlikte yıldız oyuncu Aaron Rodgers ile olan gerginliklerinden dolayı görevden alındığı iddia ediliyor. Öte yandan, Rodgers'ın gelişmelerden habersiz olduğu bildirildi.

Saleh’in beklenmedik görevden alınması, sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.