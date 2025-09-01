DOLAR
41,12 0,03%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.563,57 -0,02%
BITCOIN
4.461.869,52 0,55%

New York'ta Gözaltında Fenalaşan Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Öldü

New York'ta gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 02:12
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 02:12
New York'ta Gözaltında Fenalaşan Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Öldü

New York'ta Gözaltında Fenalaşan Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Öldü

Olayın aydınlatılması çağrısı

Musa Çetin, New York'ta gözaltındayken fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. AA muhabirinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çetin'in arkadaşları, ölümün ardından adli tıp raporunun tamamlanmasının ardından işlemlerin bitirilip cenazenin Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiğini bildirdi.

Hastane önünde toplanan arkadaşları ve New York'taki Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu. Topluluk, sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyor.

Musa Çetin, New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışıyordu. İddiaya göre, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in, hastaneye sevk edildiğinde bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 2025-2026 Balıkçılık Genel Av Sezonu Poyrazköy'de Açıldı
2
Banaz'ın Kurtuluşunun 103. Yılı Uşak'ta Törenlerle Kutlandı
3
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
4
Hatay'da 592 caretta caretta yavrusu jandarmayla denizle buluştu
5
E-Devlet Üzerinden Haksız Servis Ücretlerini Geri Almanın Yolu
6
New York'ta Gözaltında Fenalaşan Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Öldü
7
Aydın Nazilli'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta