New York'ta Gözaltında Fenalaşan Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Öldü

Olayın aydınlatılması çağrısı

Musa Çetin, New York'ta gözaltındayken fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. AA muhabirinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çetin'in arkadaşları, ölümün ardından adli tıp raporunun tamamlanmasının ardından işlemlerin bitirilip cenazenin Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiğini bildirdi.

Hastane önünde toplanan arkadaşları ve New York'taki Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu. Topluluk, sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyor.

Musa Çetin, New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışıyordu. İddiaya göre, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in, hastaneye sevk edildiğinde bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.