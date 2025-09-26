New York'ta Times Meydanı'nda Netanyahu ve Gazze'deki 'Soykırım' Protestosu

ABD'nin New York kentinde düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlamaları ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurul toplantılarına katılımı protesto edildi.

Binlerce gösterici Times Meydanı'nda toplandı

New York'un en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nda bir araya gelen binlerce gösterici, Filistin bayrakları ve Gazze'deki saldırıları kınayan pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Katılımcılar, Netanyahu'nun BM Genel Kurul ziyaretini ve devam eden operasyonları sert biçimde eleştirdi.

Eylemde öne çıkan unsurlar ve yürüyüş

Gösteride dikkat çeken unsurlardan biri, üzerinde Savaş suçlusu Netanyahu yazılı hapishane elbisesi giymiş bir maketin taşınması oldu. Yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından protestocular, polis tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 42. Sokak ve 5. Cadde istikametinde yürüyüşe geçti.

Etkinlik boyunca dile getirilen talepler ve tepkiler, BM gündemindeki tartışmaların New York sokaklarına da yansıdığını gösterdi.