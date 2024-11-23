DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.360.956,86 1,84%

Nicholas Mackey, Türkiye'nin Güneydoğusunu Londra'da Anlattı

İrlandalı yazar Nicholas Mackey, Londra YEE'de Türkiye'nin güneydoğusundaki izlenimlerini paylaştı ve etkinlikte önemli eserleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:37
Nicholas Mackey, Türkiye'nin Güneydoğusunu Londra'da Anlattı

İrlandalı Yazar Nicholas Mackey, Londra'da Türkiye'nin Güneydoğusunu Keşfetti

İrlandalı yazar ve fotoğrafçı Nicholas Mackey, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin güneydoğusundaki izlenimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, İngiltere'de kültür sanat konuşmaları serisi kapsamında gerçekleştirildi ve Royal Photographic Society tarafından "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" adayı gösterilen Mackey'i ağırladı.

Keşif Yolculuğunun Detayları

Mackey, programda Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin zengin kültürel ve tarihi coğrafyasında gerçekleştirdiği keşif yolculuğuna dair ilginç gözlemler aktardı. Antakya, Dara, Harran, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır gibi antik kentlere dair deneyimlerini paylaşan Mackey, ayrıca Göbeklitepe ve Karahan Tepe gibi önemli arkeolojik alanların tarihine de değindi.

Tarihi ve Arkeolojik Yorumlar

Mackey, bu bölgede kurulan medeniyetlerin tarihsel ve arkeolojik arka planını ele alarak, yeni keşiflerin bu zengin tarihi nasıl yeniden yorumladığını anlattı. Özellikle, Göbeklitepe ve Karahan Tepe'nin, tarım, mimari ve organize toplumların başlangıcına dair bilinen teorilerin nasıl değiştirdiğine dikkat çekti.

Katılımcılar için Fırsatlar

Etkinlik, katılımcılara Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sundu. Ayrıca, katılımcılar, Mackey'in "An Irishman in Northern Mesopotamia" adlı kitabını satın alarak, yazara imzalatma şansına sahip oldu. Kitap satışından elde edilen gelir, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağışlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması
2
İstanbul'da Terör Operasyonunda 7 Zanlıdan Biri Tutuklandı
3
İsrail Ordusu, Lübnan'da Sağlık Personeline Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı
4
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Önemli Açıklamalar
6
Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
7
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı