Nicholas Mackey, Türkiye'nin Güneydoğusunu Londra'da Anlattı

İrlandalı Yazar Nicholas Mackey, Londra'da Türkiye'nin Güneydoğusunu Keşfetti

İrlandalı yazar ve fotoğrafçı Nicholas Mackey, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin güneydoğusundaki izlenimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, İngiltere'de kültür sanat konuşmaları serisi kapsamında gerçekleştirildi ve Royal Photographic Society tarafından "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" adayı gösterilen Mackey'i ağırladı.

Keşif Yolculuğunun Detayları

Mackey, programda Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin zengin kültürel ve tarihi coğrafyasında gerçekleştirdiği keşif yolculuğuna dair ilginç gözlemler aktardı. Antakya, Dara, Harran, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır gibi antik kentlere dair deneyimlerini paylaşan Mackey, ayrıca Göbeklitepe ve Karahan Tepe gibi önemli arkeolojik alanların tarihine de değindi.

Tarihi ve Arkeolojik Yorumlar

Mackey, bu bölgede kurulan medeniyetlerin tarihsel ve arkeolojik arka planını ele alarak, yeni keşiflerin bu zengin tarihi nasıl yeniden yorumladığını anlattı. Özellikle, Göbeklitepe ve Karahan Tepe'nin, tarım, mimari ve organize toplumların başlangıcına dair bilinen teorilerin nasıl değiştirdiğine dikkat çekti.

Katılımcılar için Fırsatlar

Etkinlik, katılımcılara Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sundu. Ayrıca, katılımcılar, Mackey'in "An Irishman in Northern Mesopotamia" adlı kitabını satın alarak, yazara imzalatma şansına sahip oldu. Kitap satışından elde edilen gelir, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağışlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.