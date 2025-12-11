Niğde'de 2 Günlük Çiğ Süt Hijyeni ve Yeni Destekleme Modeli Eğitimi Başladı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 2 gün sürecek kapsamlı eğitim programı, çiğ süt üretiminde hijyen ve kalite odaklı yeni uygulamaları tanıtıyor.

Eğitimler, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Özateş başkanlığında İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda başladı. Program, çiğ süt üretiminde hijyen, kalite ve destekleme modellerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler içeriyor.

Eğitim Başlıkları

Program üç ana başlık altında yürütülüyor ve alanında uzmanlar tarafından ele alınıyor:

‘Çiğ Sütte Sağım Hijyeni, Ürün Kalitesi ve Süt Hijyenine Yönelik Eğiticilerin Eğitimi’

‘Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuat Eğitimi’

‘Yeni Destekleme Modeli, Sözleşmeli Üretim ve Süt Kalitesi’

Katılımcılar ve Hedefler

Toplantılara; il genelinde faaliyet gösteren süt işleme tesisi temsilcileri, birlik ve kooperatif temsilcileri, süt toplayıcıları, İl/İlçe Müdürlükleri BSKS sistem sorumluları ile veri giriş yetkili birlik personeli katılım sağladı.

Eğitimlerde, çiğ süt sektöründe karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendiriliyor. Amaç; üreticilerin desteklerden daha etkin yararlanmasını sağlamak, çiğ süt üretiminde kalite ve verimi artırmak ve sürdürülebilir üretimi güvence altına almaktır.

