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Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Niğde'de eğitimcilerin beklediği 89.500 TL banka promosyonları 20 Haziran'a kadar ödenecek.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:47
Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına Promosyon Ödemesi Müjdesi

Ülkemizde banka promosyonları konusunda yaşanan hareketlilik sürerken, Niğde eğitim camiasını sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Gerçekleştirilen ihale sonucunda, Niğde'deki her bir eğitim çalışanına tam 89.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Promosyonun Ayrıntıları

Öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik bu ödemelerin 20 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği ihale, il müdür yardımcısı Ahmet Şenel başkanlığında, şube müdürü Selçuk Karataş ve yetkili sendika temsilcisi Hasan Orhan ile birlikte çeşitli banka temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası’ndan Rekor Teklif

Bu süreçte yapılan rekabetten Ziraat Bankası, eğitim çalışanlarına yönelik en avantajlı teklifini sunarak ihaleyi kazandı. Bu anlaşma, 3 yıllık bir süre zarfında geçerli olacak ve eğitimcilerin maaş ödemelerinin Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı duyuruldu.

Niğde'deki eğitim çalışanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu promosyon ödemesi, eğitim camiasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

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