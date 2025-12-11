DOLAR
Niğde'de Güvenilir Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, marketten fırına tüm işletmelerde hijyen, etiket ve son tüketim denetimlerini sürdürürken, uygunsuz ürünler imha ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:42
Niğde'de Güvenilir Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tüm gıda işletmelerinde güvenilir gıda denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Amaç, halk sağlığını koruyarak tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak.

Denetim Kapsamı ve Uygulama

Marketlerden fırınlara, kasaplardan restoranlara kadar tüm işletmeler tek tek kontrol ediliyor. Denetimlerde hijyen şartları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ve ürünlerin saklama şartları titizlikle inceleniyor.

Hukuki Dayanak ve Alınan Tedbirler

Kontroller, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülüyor. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, halk sağlığını tehdit eden ürünler satıştan kaldırılarak imha ediliyor.

Tüketiciye Çağrı ve İhbar Yolu

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıdaya erişimin en temel haklardan biri olduğunu vurguluyor. Tüketicilere alışveriş sırasında etiket bilgileri, son tüketim tarihi ve Bakanlık onay/kayıt numarasını mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.

