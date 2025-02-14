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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 3 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:34
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili önemli detaylar verildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatlarında yapılan aramalarda 49,37 gram sentetik uyuşturucu, bir sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan 16 parça sıvı ve 4 parça toz kimyasal madde ile birlikte çeşitli laboratuvar materyalleri, bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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