Niğde Yeşilburç’a Modern Bisiklet ve Yürüyüş Yolu

Yol genişletme, aydınlatma ve kapsamlı asfalt çalışmaları sürüyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, tarihi ve turistik kimliğiyle bilinen Yeşilburç köyünde yürütülen yol yapım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar, Niğde İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor.

Vali Çelik, 2025 yılı içerisinde köy yollarında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak, '2025 yılı içerisinde yaklaşık 300 kilometre satıh asfalt, yaklaşık 70 kilometre ise sıcak asfalt yaptık. Aynı zamanda tamamlanmak üzere olan beton santralimiz var. Allah nasip ederse 2026 yılında da artık oradaki betonu da alıp, inşallah köylerimizin içlerinde daha dar olan yerlere de beton asfaltı yapmayı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Niğde merkeze yakın, tarihi ve turistik kimliğiyle bilinen Yeşilburç köyünde yapılan çalışmalarda yol genişletildi; köy merkezine giden güzergahta bisiklet ve yürüyüş yolu oluşturuldu. Ayrıca yol üzerindeki aydınlatma çalışmalarının da tamamlanacağı bildirildi.

Yolda gerçekleştirilen dolgu ve zemin güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle yolun karayolları standartlarında geniş ve güvenli bir yapıya kavuşturulacağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni asfaltıyla vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

