Nijerya'da Mpox Hastalığına Karşı Önlemler Artıyor

Nijerya’da M Çiçeği Hastalığına Yönelik Yeni Önlemler

Nijerya yönetimi, Afrika ülkelerinde hızla yayılan Mpox hastalığına (M çiçeği) karşı önlemleri artırma kararı aldı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Halkın Uyarılması

Açıklamada, Mpox hastalığının halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ve bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ülke, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler almaktadır.

Uluslararası Yolcular için Sağlık Beyanı

NCDC, ülkeye giriş yapacak her yolcu için sağlık beyanı formu doldurmasının zorunlu hale getirildiğini bildirdi. Bu form, hastalığın yayılmasını engellemek adına bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstatistikler ve Acil Durum

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından yapılan son rapora göre, Ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2,822 kişi Mpox virüsüyle enfekte oldu. 517 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

Mpox virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabilir. Bulaşma yolları arasında, vücut döküntülerine doğrudan dokunmak ve enfekte eşyaları kullanmak yer almaktadır. Virüsün belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alır.

Sonuç ve Tedavi

Mevcut bir özel tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, antivirallerle tedavi süreci yürütülmektedir. Çoğu vaka hafif bir seyir izleyerek birkaç hafta içinde iyileşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplumda yaratılan olumsuz algılar nedeniyle “maymun çiçeği hastalığı” adını 2022 yılında “mpox” olarak değiştirmiştir.