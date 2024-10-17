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Nijerya'daki Kolera Salgını Büyüyor: 378 Ölü

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 378'e ulaştı, sağlık yetkilileri durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:22
Nijerya'daki Kolera Salgını Büyüyor: 378 Ölü

Nijerya'da Kolera Salgınıyla İlgili Son Gelişmeler

Nijerya'da, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 378'e yükseldiği açıklandı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, bu konudaki bilgileri gazetecilere aktardı.

Kolera Salgını Hızla Yayılıyor

İdris’in verdiği bilgilere göre, kolera salgını Ocak ayından bu yana başkent Abuja dahil olmak üzere Nijerya'nın 36 eyaletindeki 339 bölgeden oluşan geniş bir alana yayıldı. Bu süre zarfında toplamda 14,237 kolera vakası tespit edildi.

Yağışlar ve Sel Felaketi Etkili Oluyor

İdris, bu yıl iki büyük kolera dalgası yaşandığını ve en son dalganın sebeplerinden birinin şiddetli yağışlar ve akabinde gelen sel felaketi olduğunu belirtti.

Uluslararası Destek ve Aşılama Çabaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine kolera ile mücadelede kullanılmak üzere 669,569 doz aşı gönderildi.

Sağlık Sorunları ve Kirlilikle Mücadele

Nijerya'da 26 Haziran'da kolera tehdidi nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi. Geçtiğimiz yıl, 3 binden fazla kolera vakası kaydedilirken 100'den fazla kişi de bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Kolera hastalığı, "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan ciddi bir enfeksiyondur. İshale yol açarak vücutta şiddetli su kaybına neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Ülkede temiz su eksikliği ve tıbbi müdahalenin yetersizliği, bu hastalıktan kaynaklanabilecek ölüm riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca, sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi diğer salgın hastalıklar da Nijerya’da sıkça görülen sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

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