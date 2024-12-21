Nijerya, M Çiçeği Aşısında 11 Bin 200 Doz Teslim Aldı

Nijerya'nın Mpox ile Mücadelesinde Önemli Adım

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, M çiçeği virüsü (Mpox) salgınıyla mücadele çerçevesinde 11 bin 200 doz aşı teslim aldı. Bu aşılar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bağışlandı ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından temin edildi.

Aşılar Başkent Abuja'ya Ulaştı

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, teslimatın ardından yaptığı açıklamada, aşıların ülkenin başkenti Abuja'ya ulaştığını duyurdu. Aina, bu aşıların virüsle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve aşıların NAFDAC tarafından gerekli testlerden geçtikten sonra dağıtımının planlandığını ifade etti.

GAVI'nin Küresel Müdahale Anlaşması

GAVI İcra Kurulu Başkanı Dr. Sania Nishtar, kasım ayında yaptıkları anlaşmayı duyurarak, GAVI'nin küresel ve bölgesel müdahaleleri desteklemek amacıyla 305 bin doz M çiçeği aşısının bağışlanmasını kolaylaştırdığını kaydetti. Anlaşma gereği, bugün Abuja'ya 11 bin 200 doz aşı gönderildi.

Nijerya'daki Mpox Vakaları

Nijerya'da şu ana kadar 100'den fazla M çiçeği vakası tespit edilmiş durumda. Bu aşı teslimatı, ülkenin sağlık sistemine büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.