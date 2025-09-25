Nijerya Ordusu Borno'da Boko Haram Operasyonunda 2 Militanı Öldürdü, 32'si Yakalandı

Nijerya ordusu, Borno'daki operasyonda 2 Boko Haram üyesini öldürdü, 32'sini yakaladı ve 13 sivili kurtardı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:25
Nijerya Ordusu Borno'da Boko Haram Operasyonunda 2 Militanı Öldürdü, 32'si Yakalandı

Nijerya Ordusu Borno'da Boko Haram Operasyonunda 2 Militanı Öldürdü, 32'si Yakalandı

Ordu açıklaması: 2 terörist öldürüldü, 32 yakalandı, 13 sivil kurtarıldı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram üyelerine ağır darbe vurdu. Yapılan açıklamaya göre operasyonda 2 terörist öldürüldü, 32 kişi yakalandı.

Ordu yetkilileri ayrıca operasyon sırasında teröristler tarafından rehin alınan 13 sivilin kurtarıldığını bildirdi. Operasyonun ayrıntıları ve yakalanan şüphelilere ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da etkinlik gösteriyor. Örgütün 2009 yılından itibaren düzenlediği kitlesel saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı; insani şartlar ve güvenlik durumu bölgedeki en önemli sorunlar arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim