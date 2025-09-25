Nijerya Ordusu Borno'da Boko Haram Operasyonunda 2 Militanı Öldürdü, 32'si Yakalandı

Ordu açıklaması: 2 terörist öldürüldü, 32 yakalandı, 13 sivil kurtarıldı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram üyelerine ağır darbe vurdu. Yapılan açıklamaya göre operasyonda 2 terörist öldürüldü, 32 kişi yakalandı.

Ordu yetkilileri ayrıca operasyon sırasında teröristler tarafından rehin alınan 13 sivilin kurtarıldığını bildirdi. Operasyonun ayrıntıları ve yakalanan şüphelilere ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da etkinlik gösteriyor. Örgütün 2009 yılından itibaren düzenlediği kitlesel saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı; insani şartlar ve güvenlik durumu bölgedeki en önemli sorunlar arasında yer alıyor.