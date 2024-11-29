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Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı

Nijerya ve Fransa, güvenlik, sağlık ve enerji gibi alanlarda 300 milyon avroluk kalkınma ortaklığı için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:06
Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı

Nijerya ve Fransa'dan 300 Milyon Avroluk Kalkınma Ortaklığı

Nijerya ve Fransa, güvenlik, sağlık, ulaşım, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi kritik sektörlerde işbirliğini güçlendirmek üzere 300 milyon avroluk bir kalkınma ortaklığına imza attı.

Nijerya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu anlaşmanın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldiği belirtildi. İki ülke arasındaki anlaşmaya; Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun ile Fransa Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanı Antoine Armand imza attı.

Bakan Edun, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve kuvvetli sistemler oluşturmanın önemine vurgu yaparak, bu ortaklığın mali destek sağlayan bir çerçevenin ötesine geçtiğini ifade etti. Ayrıca, bu anlaşmanın uluslararası ortakların Nijerya'nın ekonomik reformlarına olan güvenini pekiştirdiğine dikkat çekti.

Bu kapsamda, iki ülke arasında kurulacak işbirliği, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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