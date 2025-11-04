Nilüfer Belediyesi Ekim'de 5 Ödül Kazandı

Nilüfer Belediyesi, Ekim ayında ulusal ve uluslararası platformlarda beş ödül aldı; sosyal destek, sürdürülebilirlik, dijital katılım ve engelli istihdamı projeleri ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:05
Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle Ekim ayında ulusal ve uluslararası arenada beş farklı ödül

Milano Paktı Ödülü: Nilüfer’in Dayanışma Sofrası

Nilüfer’in Dayanışma Sofrası projesi, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) tarafından düzenlenen Milano Paktı Ödülleri 2025'te Sosyal ve Ekonomik Eşitlik kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü kazandı. Projede; Nilüfer Kent Lokantası, Halk Kart, Aşevi ve Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması üzerinden çevrimiçi Askıda Yemek Sistemi gibi modeller tek çatı altında birleştirildi. Ödülü Milano’da düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir aldı.

Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde İki Başarı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 12. Sürdürülebilir İş Ödüller 2025'te Nilüfer Belediyesi iki farklı kategoride ödül aldı. Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisinde; Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi projesiyle ise Tedarik Zinciri Yönetimi kategorisinde ödüle layık bulunuldu.

Dijital Katılım Ödülü: Pusulamız Dijital Katılım

Pusulamız Dijital Katılım: Nilüfer Mahalle Komiteleri projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Akıllı Şehir kategorisinde ödüle değer görüldü. İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 44. Olağan Meclis Toplantısı’nda ödül alan belediye, 64 mahallede mahalle komiteleri seçimlerini Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması üzerinden tamamen dijital olarak gerçekleştirdiği projeyle öne çıktı.

Engelli İstihdamında Ödül: Altın Dokunuş

İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışması, Tomurcuk Kooperatifi tarafından düzenlenen Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesinde Altın Dokunuş Ödülü'ne layık görüldü. Proje, özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik katılımı destekleme odaklı modeliyle Yerel Yönetimler kategorisinde ödüllendirildi.

Başkan Şadi Özdemir'in Değerlendirmesi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, elde edilen başarıları belediyenin insanı merkeze alan sosyal belediyecilik vizyonunun doğal bir sonucu olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Her bir ödül, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, adil, katılımcı ve sürdürülebilir bir Nilüfer oluşturma hedefimizin somut göstergesidir. Engelli istihdamından dijital demokrasiye, sürdürülebilir gıdadan dayanışma sofralarına kadar yürüttüğümüz tüm çalışmalar, Nilüfer halkının ve çalışma arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür. Bu ödüller bizlere sorumluluk yüklüyor; daha fazla çalışmak ve daha çok hizmet üretmek için bize güç veriyor. Herkesin sesinin duyulduğu ve değerli olduğunu bildiği bir kent oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

