Nilüfer'de İmara Aykırı İki Yapı Yıkıldı: Yaylacık 400 metrekare, Tahtalı bin 400 metrekare

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık'ta 400 metrekarelik iş yeri ve Tahtalı'da bin 400 metrekarelik depoyu yıkarak imara aykırı yapılarla mücadeleyi sürdürdü.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:44
Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapılara Geçit Vermedi

Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılar ve tarım alanları üzerindeki usulsüz inşaatlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Yaylacık ve Tahtalı Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen iki iş yeri yıkıldı.

Denetim ve Yıkım Süreci

Vatandaşlardan gelen ihbarların yanı sıra düzenli denetimlerini de sürdüren Nilüfer Belediyesi ekipleri, imara aykırı şekilde faaliyet gösteren iki yapıyı belirledi. Yapılan tebligatlara rağmen faaliyetine devam eden işletmeler için yasal süreç başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, güvenlik önlemleri altında yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Yıkılan Yapılar ve Sonuçları

İlk olarak Yaylacık Mahallesi'nde 400 metrekarelik iş yeri, ardından Tahtalı Mahallesi'nde bin 400 metrekarelik depo kısmen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediyenin Mesajı

Nilüfer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların yalnızca imar düzenini değil, çevre ve tarım alanlarının geleceğini de olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca planlı kentleşme ve kamu yararının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

