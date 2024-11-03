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Ninova'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Irak'ın Ninova ilinde meydana gelen deprem 4,2 büyüklüğünde ve 21.15'te kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:40
Ninova'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Ninova’da Deprem Sarsıntısı

Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre saat 21.15'te kaydedildi.

Depremin Detayları

Merkez üssü Irak’ın Ninova bölgesi olan bu depremin, Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana geldiği ve 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Yerel ve Ulusal Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Depremin ardından, yerel ve ulusal yetkililerden daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

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