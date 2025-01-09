Nizip'ten 2023'ta 326 Milyon Dolar İhracat

Nizip'ten Tam 326 Milyon Dolar İhracat!

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ilçeden geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın 326 milyon dolar olduğunu açıkladı. Özyurt, Nizip ve Karkamış'ın başarılı ihracat rakamlarının, bölgedeki iş insanlarının kararlılığı ve NTO'nun liderliğinde gerçekleştirilen projelerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Özyurt, 2024 yılı sonu itibarıyla Nizip'ten 326 milyon 571 bin ve Karkamış'tan 1 milyon 216 bin dolarlık ihracat yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Her iki ilçenin toplamda 123 ülkeye ihracat yapması, bölgesel ve ulusal ölçekte dikkat çekici bir başarıyı işaret ediyor.

Nizip’in İhracat Gücü Artıyor

2024 yılı ihracat verilerinin, ilçenin ekonomik yapısının güçlendiğini ve uluslararası ticaretteki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Özyurt, 2011 yılında yalnızca 25 milyon dolar olan ihracat rakamının günümüzde 326 milyon doların üzerine çıkmasının büyük bir ivme olduğunu söyledi.

Bunun arkasındaki nedenleri sıralayan Özyurt, sanayicilerin azmi, ihracatçıların gayreti ve ihracat odaklı projelerin önemine dikkat çekerek, Nizip Gümrük Müdürlüğü’nün ilçeye kazandırılmasının büyük katkısını ortaya koydu. Ayrıca, Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin ihracat üzerindeki olumlu etkileri ve burada yer alan firmaların güçlü performansı, Nizip'in ihracat rakamlarını arttırmaya devam ediyor.

Özyurt, yeni açılacak olan Nizip 2. OSB ile birlikte bu rakamların daha da yükseklere çıkacağına inandıklarını ifade etti.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ilçeden geçen yıl 326 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.