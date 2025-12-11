Nobel Ödüllü Maria Corina Machado, 16 Ay Sonra Oslo’da Kamuoyuna Çıktı

Nobel ödüllü Maria Corina Machado, 16 ay sonra Oslo’da ilk kez kamuoyu önünde

Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 16 ay süren saklanmanın ardından seyahat yasağını aşarak Norveç’in başkenti Oslo’ya geldi ve destekçileriyle buluştu.

Grand Hotel önünde coşkulu karşılama

Maduro yönetiminin iddialarına rağmen Oslo’daki Grand Hotel önünde kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Machado, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle 16 aydır saklanan 58 yaşındaki Maria Corina Machado otelin balkonuna çıkarak destekçilerine el salladı. Venezuela bayraklarıyla toplanan kalabalıkla birlikte milli marşını söyleyen Machado, daha sonra bariyerleri aşarak destekçilerinin yanına indi ve ellerini sıktı.

BBC’ye verdiği röportajda duygusal sözler

İngiliz haber kanalı BBC’ye konuşan Machado, "Nobel Barış Ödülü’nü almak için Norveç’e seyahat ederek aldığı riskleri tam olarak bildiğini" söyledi. Machado, "16 aydan fazla bir süredir kimseye sarılamadım ya da dokunamadım. Birkaç saat içinde en çok sevdiğim insanları görebildim, onlara dokunabildim, birlikte ağlayıp dua edebildik" ifadelerini kullandı.

Maduro yönetimine sert suçlamalar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan muhalif lider, "Bu rejimi sıradan bir diktatörlük olarak değil, bir suç yapısı olarak ele almamız gerekiyor" diyerek Maduro hükümetini uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi faaliyetleri finanse etmekle suçladı. Machado, uluslararası topluma Venezuela’nın "bu suç kaynaklarının girişlerini kesmesine" yardımcı olma çağrısını yineledi.

Machado ayrıca, kendisi ve ekibinin Venezuela’da bir hükümet kurmaya hazır olduklarını, Maduro’nun ekibiyle barışçıl bir geçişi planlamak için masaya oturmayı teklif ettiklerini ancak bunun reddedildiğini savundu. "Biz savaş istemedik, onu aramadık. Venezuelalı halka savaş ilan eden Maduro’ydu" dedi ve Oslo’ya ulaşmasında hayatlarını riske atanlara teşekkür etti.

Siyasi geçmişi ve tehditler

1967 doğumlu Maria Corina Machado, 2002 yılında siyasete girdi ve Maduro karşıtı muhalefetin önde gelen isimlerinden biri oldu. 2012’de ilk kez devlet başkanlığı için aday olan Machado, muhalefet içi ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı oldu ancak yargı kararıyla kamu görevinden men edilerek çekilmek zorunda kaldı.

Seçim sonrası protestoların siması haline gelen Machado, 1 Ağustos 2024’te aldığı tehditler nedeniyle kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal’a yazdığı mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda kaldığını belirtmişti. Bu yıl Ocak ayında yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanma girişimiyle karşılaşmış ve aracına birkaç el ateş edilmişti.

Maduro hükümeti, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Machado’nun Oslo’ya gitmesi durumunda onu bir kaçak olarak damgalayacaklarını bildirmişti. Norveç’in başkenti Oslo’daki Belediye Sarayı’nda dün düzenlenen 2025 Nobel Barış Ödülü töreninde Machado’nun ödülünü kızı Ana Corina Sosa Machado aldı.

NOBEL ÖDÜLLÜ MUHALİF MARİA CORİNA MACHADO, 16 AY SÜREN SAKLANMANIN ARDINDAN SEYAHAT YASAĞINI AŞARAK, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ TÖRENİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ NORVEÇ'İN BAŞKENTİ OSLO'YA GELEREK, DESTEKÇİLERİYLE BULUŞTU.