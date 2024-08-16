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Norveç Dışişleri Bakanı Eide'den İsrail'e Eleştiri

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in iki devletli çözüme ulaşma çabalarını baltaladığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:27
Norveç Dışişleri Bakanı Eide'den İsrail'e Eleştiri

Norveç Dışişleri Bakanı'ndan Dikkat Çeken Açıklama

Norveç'in Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamalarda, İsrail'in iki devletli çözüme ulaşan çabaları baltaladığını vurguladı.

İsrail'in Davranışları ve Türkiye'nin Yanıtı

Eide, Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in, Norveç'in Filistin'deki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesinin, iki devletli çözümü desteklemediği anlamına geldiğini belirtti.

Eide, "İsrail hükümetinin iki devletli çözüm fikrini desteklemediği ve bu yolda atılan adımları engellediği izlenimini ediniyoruz. Bununla birlikte, etkili bir alternatif olmadığından ötürü çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Geçici Olarak Kapalı

Norveçli Bakan, ofislerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldıklarını ve Ramallah'ta çalışmalarını yürütmenin imkansız hale geldiğini belirtti.

Eide, İsrail tarafından alınan bu önlemleri "radikal" olarak nitelendirerek, "İsrail'in uyguladığı önlemler, uluslararası mahkemelerde Filistin'e verdiğimiz destek nedeniyle alınmıştır," şeklinde konuştu.

Dünya Kamuoyuna Mesaj

Bakan Eide ayrıca, "İsrail'in attığı adım, sadece Filistinlilere değil, dünya kamuoyuna da yöneliktir. İsrail, iki devletli çözümü desteklemiyor. Dünya, bu durumu net bir şekilde ortaya koymalı ve iki devletli çözümden daha etkin bir alternatif olmadığını belirtmelidir," dedi.

Filistin Devleti'nin Tanınması

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuş ve bu durum sonrasında İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveç ve İrlanda'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı bu gelişmeyle birlikte 146'ya yükseldi.

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