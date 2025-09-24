Novi Sad'ta 56. Uluslararası Avcılık ve Balıkçılık Fuarı Açıldı

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:42
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde açılan 56. Uluslararası Avcılık ve Balıkçılık Fuarı, ziyaretçilere avcılık ve balıkçılık ekipmanlarını inceleme ve çevre korumasına ilişkin eğitimlere katılma fırsatı sunuyor.

Fuarın etkinlikleri ve amaçları

Etkinlik Novi Sad'daki bir merkezde düzenleniyor. Ziyaretçiler, fuarda sergilenen ekipmanları yakından görmenin yanı sıra çevre koruması konusunda düzenlenen eğitimlere de katılabilecek.

Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Sara Pavkov, avcı ve balıkçıların çevre korumada önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bu grupların biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirlerin planlanmasına yardımcı olduklarını aktardı.

Fuar Direktörü Slobodan Cvetkovic ise fuarda ziyaretçilerin doğayı tanıma imkanı bulacağını söyledi.

Fuar, 28 Eylül'de sona erecek.

