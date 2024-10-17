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Nurol Holding, FNSS Hisselerinin Tamamını Satın Alıyor

Nurol Holding, BAE Systems'ın FNSS'deki payını alarak zırhlı araç sektöründe büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:31
Nurol Holding, FNSS Hisselerinin Tamamını Satın Alıyor

Nurol Holding'den Büyük Yatırım

Nurol Holding, İngiliz savunma sanayi devi BAE Systems'ın FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki %49 payını alacağını duyurdu. Bu adım, FNSS'nin tüm hisselerine sahip olmasına ve şirketin faaliyetlerini Nurol Holding güvencesiyle sürdürmesine olanak tanıyacak.

Hisse Devir Süreci

Rekabet Kurulu'nun onay sürecinde olan hisse devir anlaşması, onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak. Mevcut durumda %51 ile FNSS'nin çoğunluk hissesine sahip olan Nurol Holding, bu anlaşmayla birlikte FNSS'nin %100 sermaye payına sahip olacak.

FNSS'nin Yıllara Dayanan Başarıları

35 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan FNSS, hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli projelerde yer alarak kullanıcı ve paydaşlarını koruyacak yenilikçi çözümler sunmaktadır. Zırhlı araçlar ve kule sistemleri alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan FNSS, bu süreçte inovasyonu ve iş süreçlerindeki başarılarını arttırmayı hedefliyor.

Büyüme ve Stratejik Hedefler

Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, şirketin içinde bulunduğu süreçlerin yeni fırsatlar doğuracağını ve bu sayede sektördeki varlıklarını artıracaklarını dile getirdi.

Yeni İhracat Fırsatları

FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, kararın karşılıklı mutabakatla alındığını, iki şirketin yıllardır süren işbirliği ve dostluğunun devam edeceğini belirtti. Ayrıca, yeni ihracat projeleri ve stratejik iş birlikleri planlandığını söyledi.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı...

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt (solda) ve Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı (sağda) düzenledikleri basın toplantısıyla Nurol Holding'in, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

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