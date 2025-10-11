Nusaybin’de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olan 12 Kişi Anıldı

Mardin Nusaybin'de, PYD/YPG saldırısında 6 yıl önce şehit düşen 12 kişi anıldı; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 19:42
Nusaybin’de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olan 12 Kişi Anıldı

Tören ve anma

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 6 yıl önce PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen şehitler için dua etti.

Yüksel: "Terörsüz Türkiye" hedefi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, törende yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Yüksel, Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirterek, "Bu eşik, umut, barış ve refah dolu bir geleceğin kapısının aralanmasıdır." dedi.

Yüksel, terörün ülke gündeminden sonsuza dek çıkarılması, yaraların sarılması ve geleceğin birlikte inşa edilmesi iradesinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, "Terörsüz Türkiye" ile bu tarihi dönüşümü sağlam zemine oturtmanın hedeflendiğini vurguladı.

Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlığa, hiçbir tavize, hiçbir gizli ajandaya yer yoktur. Süreç, milletimizin gözü önünde şeffaf şekilde devam etmektedir. Milletimizin birliği, devletimizin bekası için yürütülen bu bir kardeşlik hamlesidir."

Yüksel, Türkiye'nin kadim devlet geleneği ve milli birlik ruhuyla bölgeye örnek olduğunu, "Türkiye, mazlumlara umut olan, adalet, barış ve huzur için zalimlerin karşısında dimdik duran bir ülkedir" sözleriyle vurguladı. Ayrıca, terörün sona erdirilmesiyle bölgenin her türlü terör örgütünden arındırılmasının ve güven-istikrar düzeninin tesis edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Vali Akkoyun: "Bu topraklarda barış, kardeşlik egemen olacak"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen 12 kişiyi rahmetle andıklarını belirtti. Akkoyun, kadim topraklarda kardeşlik bağlarının derin olduğunu, ezan ve bayrağa sahip çıktıkça istiklal ve istikbalin korunacağını ifade etti.

Akkoyun sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bundan sonraki süreçte bu coğrafyada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla artık terör olmayacak. Bu topraklarda barış, kardeşlik egemen olacak. Artık canlar yanmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın."

Şehidin kızı duygulandırdı

Saldırıda babasını, Mehmet Şirin Demir'i kaybeden gazeteci Gülay Demir, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasının hayatını kaybettiğini hatırlatarak babasına yazdığı şiiri okudu. Demir, babasına verdiği sözün ve barış umudunun altını çizdi: "Sana söz baba, bu topraklara barış gelecek. Belki sen göremeyeceksin ama bizler nesilden nesile bunu aktaracağız."

Katılımcılar

Programa Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

