Okul bahçesinde hunharca cinayet: Murat Tosun oğlunun gözü önünde katledildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Murat Tosun, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği ilkokul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tosun kurtarılamadı.

Olay ve soruşturma

Olay, Yenikent Mahallesi Tufan Sokak'taki okul bahçesinde gerçekleşti. Olay yeri incelemesi ve yürütülen soruşturma sonucu polis ekipleri, olay yerinde bulunan Mehmet K. (51), oğlu Bilal K. (24) ile müstakbel gelini H.B. ve olaya karıştığı tespit edilen K.K., eşi B.K. ve kızı S.O.'yu gözaltına aldı. İfadelerinin ardından B.K. ve kızı S.O. serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk celsede görülen duruşmada K.K. ise tahliye edildi.

Dava ve mağdurun talebi

Olayla ilgili dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Davanın 3. celsesine tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrarlayıp tahliyelerini talep etti. Maktulün babası İsmail Hakkı Tosun ise duruşmada, "Evladım, okul bahçesinde oğlunun gözü önünde hunharca katledildi. Eşimle hayatımız karardı" diyerek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Cinayetin işleyişi

Önceki celse sunulan mütalaada olaya ilişkin ayrıntılı iddialar yer aldı. Mütalaaya göre, maktul Murat Tosun ile sanıklar S.O., annesi B.K. ve babası K.K. arasında; Tosun’un öz yeğeni olan S.O.'ye yönelik geçmişteki eylemleri nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Sanık H.B.'nin daha önceki bir ilişkiden hamile kaldığı ve bunu nişanlısı Bilal K.'den gizlediği, ardından nişanlısını etkilemek için gerçek dışı bir taciz ve tecavüz girişimini uydurduğu iddia edildi.

Mütalaada, Bilal K.'nın nişanlısı H.B.'nin iddialarını araştırırken maktul Murat Tosun'u hedef aldığı; geçmişte benzer suçlamalarla adı geçtiğini bildiği Tosun'un fotoğraflarını, husumetli olduğu sanıklar S.O. ve B.K.'den temin ettiği ifade edildi. Sanıklar S.O., B.K., K.K. ve H.B.'nin maktulü Bilal K.'ye hedef göstermede azmettirdikleri ileri sürüldü.

Mütalaaya göre, olay günü sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve H.B. birlikte hareket ederek maktulü takip etti. Saldırının gerçekleştiği noktada Bilal K.'nın sustalı bıçakla, Mehmet K.'nın ise "mınçıka" olarak tabir edilen yasaklı bıçakla maktule birden fazla darbe vurduğu ve bu nedenle Murat Tosun'un yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Mahkeme süreci

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının temin edilmesini talep ederek duruşmayı erteledi. Davanın seyrine ilişkin bir sonraki duruşma ve delil incelemeleri bekleniyor.

