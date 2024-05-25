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Olcay Kılavuz: "Sinan Ateş’e suikast yapıldı, beni de itibar suikastı ile öldürüyorlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddiaları reddetti ve kendisine yönelik itibar suikastı yapıldığını söyledi

Yayın Tarihi: 25.05.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 00:16
Olcay Kılavuz: "Sinan Ateş’e suikast yapıldı, beni de itibar suikastı ile öldürüyorlar"

Devlet Bahçeli'nin danışmanı Kılavuz, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliğini bozdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara karşı sessizliğini bozarak, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Kılavuz, Halk TV'den Seyhan Avşar'a verdiği röportajda, olaydan en çok mağdur olan kişinin kendisi olduğunu belirtti.

"Bu Olayda En Çok Mağdur Olan Benim"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, hakkındaki iddiaları net bir şekilde reddetti. Kılavuz, "Bu olayda en çok mağdur olan benim. Namusum ve şerefimle uzun yıllar Ülkü Ocakları gibi bir kurumda görev yapmış birisi olarak, böyle bir menfur saldırıya maruz kalmamız düşünülemez" dedi.

"İtibar Suikastına Maruz Kalıyorum"

Kılavuz, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak kendisine yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, "Bana itibar suikastı yapılıyor. Beni de böyle öldürüyorlar" ifadelerini kullandı. Olayın olduğu gün memleketi Niğde'de olduğunu belirten Kılavuz, gerçeklerin araştırılması gerektiğini söyledi.

"Ailesiyle İrtibata Geçmedik"

Sinan Ateş'in ailesiyle irtibata geçmediklerini söyleyen Kılavuz, "Aileden böyle bir talep gelmedi. Kurumsal olarak sorumluluklarım var ve kendi başıma adım atmam söz konusu olamaz" dedi.

"Şüpheli Olduğuma Dair Bir Bilgim Yok"

Dosya kapsamında şüpheli olduğuna dair bir bilgisinin olmadığını belirten Kılavuz, ifadeye çağrıldığı takdirde seve seve gideceğini ifade etti. Kılavuz, "Devlet Bahçeli Bey de bana yönelik bir saldırı olduğunu biliyor. Bugüne kadar açıklama yapmadım çünkü kurumsal kimliğimden kaynaklı" dedi.

"Tolgahan Demirbaş İle Hiçbir İlişim Yok"

Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş'ın evinde saklandığı iddialarını da yalanladı. "Bunların hepsi yalandan ibaret. Suçlu biriyle temas kurar mısınız? Sinan Ateş için adaletin tecelli etmesini herkesten çok ben isterim. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm" şeklinde konuştu.

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