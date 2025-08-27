DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Ombudsman Karslılarla Buluşuyor: Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Hak Vurgusu

Akarca, 'Ombudsman Karslılarla Buluşuyor' programında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6328 Sayılı Kanun ile kurulduğunu ve vatandaşın ücretsiz avukatı olduğunu anlattı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:47
Ombudsman Karslılarla Buluşuyor: Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Hak Vurgusu

Ombudsman Karslılarla Buluşuyor: Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Hak Vurgusu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Karslılarla Buluşuyor" programında kurumun çalışmalarını anlattı.

Kurumun rolü ve yasal dayanak

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, idarenin her türlü eylem ve işlemini insan haklarına dayalı adalet anlayışıyla denetleyen ve vatandaşın sesi olan bir kurum olduğunu belirtti. Kurumun 6328 Sayılı Kanun ile kurulduğunu, bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması olduğunu söyledi.

Akarca, "Bizler, idarenin işleyişini hukuka, hakkaniyete ve adalete uygunluk açısından inceliyor, vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz." dedi ve TBMM tarafından seçilerek geçen yıl göreve başladığını hatırlattı.

Vatandaşın yanında, idare ile köprü

Kamu Denetçiliği Kurumu'nu halkın ücretsiz avukatı olarak tanımlayan Akarca, kurumun vatandaş ile idare arasında köprü kurduğunu vurguladı. Akarca, vatandaşların mağduriyet durumunda mahkemeye gitmeden önce kuruma başvurabileceğini, bunun için hiçbir ücret veya harç ödenmediğini söyledi.

Başvuru yollarının kolay olduğunu belirten Akarca, başvuruların web sitemizden, e-Devlet üzerinden, e-posta ya da mektupla, hatta valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Akarca, Kamu Denetçileri Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız ile birlikte katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars Barosu Başkanı Necat Yağcı, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda...

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Karslılarla Buluşuyor" programına katıldı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi