Ombudsman Karslılarla Buluşuyor: Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Hak Vurgusu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Karslılarla Buluşuyor" programında kurumun çalışmalarını anlattı.

Kurumun rolü ve yasal dayanak

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, idarenin her türlü eylem ve işlemini insan haklarına dayalı adalet anlayışıyla denetleyen ve vatandaşın sesi olan bir kurum olduğunu belirtti. Kurumun 6328 Sayılı Kanun ile kurulduğunu, bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması olduğunu söyledi.

Akarca, "Bizler, idarenin işleyişini hukuka, hakkaniyete ve adalete uygunluk açısından inceliyor, vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz." dedi ve TBMM tarafından seçilerek geçen yıl göreve başladığını hatırlattı.

Vatandaşın yanında, idare ile köprü

Kamu Denetçiliği Kurumu'nu halkın ücretsiz avukatı olarak tanımlayan Akarca, kurumun vatandaş ile idare arasında köprü kurduğunu vurguladı. Akarca, vatandaşların mağduriyet durumunda mahkemeye gitmeden önce kuruma başvurabileceğini, bunun için hiçbir ücret veya harç ödenmediğini söyledi.

Başvuru yollarının kolay olduğunu belirten Akarca, başvuruların web sitemizden, e-Devlet üzerinden, e-posta ya da mektupla, hatta valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Akarca, Kamu Denetçileri Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız ile birlikte katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars Barosu Başkanı Necat Yağcı, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

