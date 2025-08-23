DOLAR
Ömer Çelik: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Annelerin Dirayeti'

Ömer Çelik, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubunun insanlığın ortak vicdanına seslendiğini ve annelerin dirayetini gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:45
Mektuba ilişkin değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede, mektubun yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdanının çağrısı olduğunu vurguladı.

Çelik'in aktardıkları

Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor."

Çelik, mektupta dile getirilen hususların yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırdığını belirtti ve bu çağrının herkesin "insanlık" değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrı olduğunu vurguladı.

Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar."

Çelik, bu kapsamda Emine Erdoğan'ın mektubunun insanlığın ortak vicdanına seslendiğini ve annelerin, kadınların dirayetinin bir çağrı niteliği taşıdığını bir kez daha ifade etti.

