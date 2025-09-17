Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı 64. yılında rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:16
AK Parti Sözcüsü anma mesajı paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnsanlığın ve tarihimizin en alçak cinayetlerinden birinin kararı 27 Mayıs darbesinin mahkemesi tarafından verildi. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katiller tarafından şehit edilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle anıyoruz."

