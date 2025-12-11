OMÜ’den Sokak Hayvanlarına Destek: Barınağa 312 Kg Mama Bağışı

OMÜ’den sokak hayvanlarına 312 kilogram mama desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, sosyal sorumluluk bilinciyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne 312 kilogram mama bağışladı. Bağışlanan mamaların dağılımı 260 kg köpek, 52 kg kedi olarak gerçekleşti.

Gönüllü seferberlik farklı fakültelerden katıldı

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Seval Şengezer öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Sosyal Seçmeli Dersler kapsamında farklı fakültelerden "Evcil Hayvan Bakımı" dersini alan öğrenciler ile Çarşamba Ticaret Borsası MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden gönüllüler katıldı. Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz de öğrencilere eşlik etti.

Pratik eğitim ve toplumsal duyarlılık

Çarşamba Ticaret Borsası MYO personeli ve hayırsever bağışçıların katkısıyla toplanan mamalar, kış öncesinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına önemli katkı sağladı. Etkinlik, öğrencilere barınaktaki hayvanları besleme ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde görme fırsatı sundu.

Dersin rolü ve sürdürülebilir farkındalık

Geçen yıl müfredata eklenen ve yoğun ilgi gören "Evcil Hayvan Bakımı" dersi, öğrencileri evcil hayvanların sağlıklı yaşam, beslenme ve bakım konularında bilinçlendiriyor. Çarşamba Ticaret Borsası MYO, Hukuk ve İletişim fakültelerinden dersiyeri öğrenciler, öğrendiklerini pratikte uygulama ve toplumsal duyarlılık oluşturma imkânı buluyor.

Öncü koordinatörün açıklaması

Seval Şengezer, etkinliğe ilişkin olarak, "Evcil hayvanlarla ilgili bilgi birikimimi öğrencilerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Bu ders sayesinde hem sokak hayvanlarına destek olduk hem de öğrencilerimize hayvan sevgisini aşıladık. Geçen yıl sözünü verdiğimiz ‘hayvan barınaklarına ziyaret edip daha geniş çaplı yardım yapacağız’ sözünü de yerine getirdik. Can dostlarımız için daha fazlası için de çabamız sürecek." ifadelerini kullandı.

Topluma örnek bir adım

OMÜ’lü öğrencilerin hayvan dostu projeleri, üniversite topluluğunda ve kent genelinde farkındalık yaratmayı sürdürüyor. Bu ziyaret, gençlerde sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren somut bir örnek olarak değerlendiriliyor.

