DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,09 -0,52%
ALTIN
5.768,8 0,45%
BITCOIN
3.839.873,09 2,46%

OMÜ’den Sokak Hayvanlarına Destek: Barınağa 312 Kg Mama Bağışı

OMÜ öğrencileri ve akademisyenleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne 312 kg (260 kg köpek, 52 kg kedi) mama bağışı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:17
OMÜ’den Sokak Hayvanlarına Destek: Barınağa 312 Kg Mama Bağışı

OMÜ’den sokak hayvanlarına 312 kilogram mama desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, sosyal sorumluluk bilinciyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne 312 kilogram mama bağışladı. Bağışlanan mamaların dağılımı 260 kg köpek, 52 kg kedi olarak gerçekleşti.

Gönüllü seferberlik farklı fakültelerden katıldı

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Seval Şengezer öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Sosyal Seçmeli Dersler kapsamında farklı fakültelerden "Evcil Hayvan Bakımı" dersini alan öğrenciler ile Çarşamba Ticaret Borsası MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden gönüllüler katıldı. Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz de öğrencilere eşlik etti.

Pratik eğitim ve toplumsal duyarlılık

Çarşamba Ticaret Borsası MYO personeli ve hayırsever bağışçıların katkısıyla toplanan mamalar, kış öncesinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına önemli katkı sağladı. Etkinlik, öğrencilere barınaktaki hayvanları besleme ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde görme fırsatı sundu.

Dersin rolü ve sürdürülebilir farkındalık

Geçen yıl müfredata eklenen ve yoğun ilgi gören "Evcil Hayvan Bakımı" dersi, öğrencileri evcil hayvanların sağlıklı yaşam, beslenme ve bakım konularında bilinçlendiriyor. Çarşamba Ticaret Borsası MYO, Hukuk ve İletişim fakültelerinden dersiyeri öğrenciler, öğrendiklerini pratikte uygulama ve toplumsal duyarlılık oluşturma imkânı buluyor.

Öncü koordinatörün açıklaması

Seval Şengezer, etkinliğe ilişkin olarak, "Evcil hayvanlarla ilgili bilgi birikimimi öğrencilerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Bu ders sayesinde hem sokak hayvanlarına destek olduk hem de öğrencilerimize hayvan sevgisini aşıladık. Geçen yıl sözünü verdiğimiz ‘hayvan barınaklarına ziyaret edip daha geniş çaplı yardım yapacağız’ sözünü de yerine getirdik. Can dostlarımız için daha fazlası için de çabamız sürecek." ifadelerini kullandı.

Topluma örnek bir adım

OMÜ’lü öğrencilerin hayvan dostu projeleri, üniversite topluluğunda ve kent genelinde farkındalık yaratmayı sürdürüyor. Bu ziyaret, gençlerde sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren somut bir örnek olarak değerlendiriliyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ, SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ, SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDEREK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE 312 KİLOGRAM MAMA YARDIMI YAPTI.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ, SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi
7
Antep İşi Nakışı UNESCO Temsili Listesi'ne Alındı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?