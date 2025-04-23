OMÜ Rektörü Aydın, 23 Nisan'da Koltuğunu 8 Yaşındaki Ada Rabia'ya Bıraktı

OMÜ Rektörü, 23 Nisan'da Çocuklara Umut Verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e bıraktı. Bu anlamlı devir teslim töreni, OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Minik Rektör Ada Rabia'nın Hayalleri

Rektör Aydın, 23 Nisan'da Ada Rabia'ya koltuğunu temsili olarak devretti. Ada Rabia, makamı devralmanın mutluluğunu dile getirerek, eğitim hayatına dair hayallerini aktardı. "Üniversitemize büyük bir lunapark kurmak istiyorum," diyen Ada Rabia, ayrıca arkadaşlarıyla uçurtma uçurmak ve her köşeye dondurma makineleri yerleştirmek istediğini belirtti.

Geleceğin Umudu; Çocuklar

Rektör Aydın, çocukların hayal dünyalarının üniversite gibi eğitim kurumlarına ilham verdiğini vurgulayarak, "Geleceğin bilim insanları ve liderleri olan çocuklarımızla bir arada olmak bize umut veriyor," dedi. 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocukların sesine kulak verme günü olduğunu da ifade etti.

OMÜ'de 23 Nisan Coşkusu

Bu özel gün, OMÜ Vakfı Koleji'nde çocukların başrolde olduğu etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşü, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilirken, Rektör Yardımcıları ve OMÜ çalışanları da etkinlikte yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın (sağda), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e (solda) bıraktı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın (sağda), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e (solda) bıraktı.