Önder Kahveci’den Ekonomik Güçlenme İçin Ek Zam Talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Zonguldak’ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Zonguldak’ta düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanlarımızın ekonomik durumlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kahveci, "Ek zam talep ediyoruz. Bununla birlikte refah payı uygulamasını da hayata geçirmeliyiz," dedi.

Kahveci’den Devlet ve Toplumsal Dayanışma Vurgusu

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in memur sendikacılığındaki önemli rolüne vurgu yaparak, görevlerinin çalışanların haklarını korumak ve insanca yaşam standartları sağlamak olduğunu ifade etti. Kahveci, "Devletimizi seviyoruz, devletimizi sahipleniyoruz. Devletsizliğin ne demek olduğunu görüyoruz," diyerek, pek çok uluslararası soruna da değindi.

Uluslararası Sorunlar Üzerine Düşünceler

Rusya-Ukrayna gerilimi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü gibi konulara dikkat çeken Kahveci, "Medeniyetler bunlara sessiz kalamaz," ifadesini kullandı ve mazlumların yanında olacaklarını vurguladı.

Çalışanların Refahı İçin Çözüm Önerileri

Kahveci, memurların ve emeklilerin yoksulluk sınırının üzerinde bir gelir elde etmesi gerektiğini belirtti. Enflasyon oranlarının memurlar için ayrıca hesaplanmasını isteyen Kahveci, "Gerçek enflasyon ancak bu şekilde ortaya çıkar," dedi.

Refah Payı Uygulamasının Kritik Önemi

Kahveci, "Son toplu sözleşmede refah payı en önemli taleplerimizdendi. Bu, çalışanların ekonomik rahatlaması için kritik bir öneme sahiptir," şeklinde konuştu.

Sendika Binalarının Açılış Töreni

Konuşmasının ardından, sendikaya bağlı şubelerin hizmet binalarının açılış törenine katılan Kahveci, kurdele kesme işlemini beraberindeki diğer sendika yöneticileri ile gerçekleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Zonguldak'ta Bölge İstişare Toplantısı'nda sendika yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Kahveci, burada konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Zonguldak'ta Bölge İstişare Toplantısı'nda sendika yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Kahveci, burada konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Zonguldak'ta Bölge İstişare Toplantısı'nda sendika yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Kahveci, burada konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Zonguldak'ta Bölge İstişare Toplantısı'nda sendika yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Kahveci, burada konuşma yaptı.